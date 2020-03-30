بدء حملة رش البعوض للوقاية من الحميات بمديرية غيل باوزير

بدأت بمديرية غيل باوزير حملة رش البعوض الصبابي للوقاية من الحميات والأمراض والأوبئة،



وتأتي هذه الحملة برعاية السلطة المحلية والمجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير وبإشراف مكتبي الصحة والسكان والأشغال العامة بالمديرية.



وفي التدشين ، أكد المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور/ عدنان محمد حمران أن هذه تأتي ضمن جهود السلطة المحلية وتنسيقنا المشترك مع المجلس الإنتقالي بالمديرية ، مشيرا إلى أن هذه الحملة تأتي للحد من انتشار الأمراض والحميات نتيجة ما خلفته مياه الأمطار التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية.



من جهته دعا الأستاذ/ محسن أحمد حيتر نائب رئيس المجلس الإنتقالي بمديرية غيل باوزير كافة مواطني المديرية إلى التعاون الإيجابي في إنجاح هذه الحملة، مؤكدا أنه خلال الفترة القريبة القادمة ستتوالى حملات أخرى مشابهة خاصة فيما يتعلق بجائحة فيروس كرونا من خلال تعقيم الأماكن العامة وغيرها بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتبي الصحة والأشغال ومنظمات المجتمع المدني بالمديرية.



إلى ذلك أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم الشديد للقيام السلطة المحلية والمجلس الإنتقالي بالمديرية ومكتبي الصحة والأشغال بتنظيم مثل هذه الحملات.





هذا وتستهدف الحملة مناطق وأحياء مديرية غيل باوزير على مدى خمسة عشر يوما.



حضر التدشين كل من أ/ أمين عوشان مدير الإدارة السياسية والمهندس / عبدالله محمد باشطح مدير الإدارة المالية وسالم أحمد شيخ باوزير مدير إدارة الشباب والطلاب ومحمد باقديم مدير الإدارة الإجتماعية وأحمد مقرم مدير الإدارة الإعلامية وطارق بامطرف مدير إدارة حقوق الإنسان والحريات ومحمد عوض بافرج مدير الإدارة الجماهيرية وصالح سالم الشرفي مدير إدارة الشهداء والجرحى ومحمد الدبا عضو القيادة المحلية بالمجلس والدكتور/ ماجد سالم بن مسلم رئيس اللجنة المجتمعية التوعوية من مخاطر كرونا بالمديرية وعدد من أعضاء لجنة توعيه المجتمعين وعدد من المواطنين.