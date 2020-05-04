بدء حملة رش وتعقيم في المديريات الساحلية للوقاية من فيروس كورونا

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، بمدينة الخوخة حملة الرش والتعقيم الشاملة للوقاية من فيروس كورونا لكافة مديريات المحافظة المحررة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطة المحلية لمجابهة الوباء ودعما لخطة الطوارئ بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

وستشمل الحملة عموم مديريات المحافظة وتستهدف رش وتعقيم المرافق والمنشآت الحكومية وكافة المنافذ والأسواق العامة والمساجد والأماكن العامة.

وثمن المحافظ خلال تدشينه الحملة واطلاعه على جاهزية المحجرين الصحية وسيارات الإسعاف، وكافة الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ بالمحافظة.

وأكد المحافظ ان كافة اللجان المخصصة لمواجهة ومجابهة فيروس كورونا تعمل جاهدة وبصورة مستمرة في المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة رغم الإمكانيات المحدودة في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وحماية المواطنين.