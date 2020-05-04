اليمن العربي

بدء حملة رش وتعقيم في المديريات الساحلية للوقاية من فيروس كورونا

4 مايو، 2020
0

دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، بمدينة الخوخة حملة الرش والتعقيم الشاملة للوقاية من فيروس كورونا لكافة مديريات المحافظة المحررة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطة المحلية لمجابهة الوباء ودعما لخطة الطوارئ بالمحافظة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

 

وستشمل الحملة عموم مديريات المحافظة وتستهدف رش وتعقيم المرافق والمنشآت الحكومية وكافة المنافذ والأسواق العامة والمساجد والأماكن العامة.

 

وثمن المحافظ خلال تدشينه الحملة واطلاعه على جاهزية المحجرين الصحية وسيارات الإسعاف، وكافة الجهود التي تبذلها لجنة الطوارئ بالمحافظة.

 

وأكد المحافظ ان كافة اللجان المخصصة لمواجهة ومجابهة فيروس كورونا تعمل جاهدة وبصورة مستمرة في المتابعة واتخاذ التدابير اللازمة رغم الإمكانيات المحدودة في سبيل الحفاظ على السلامة العامة وحماية المواطنين.

# الحديدة
# الشرعية
# .
# فيروس
# السلطة المحلية
# السلطة
# العامة
# كورونا

إقرأ الخبر من المصدر

إقرأ أيضاً المزيد من اخبار اليمن العاجلة
Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الساحلية المديريات بدء حملة رش في فيروس كورونا للوقاية من وتعقيم

إقرا أيضا

Photo of البركاني يبعث برقية عزاء بوفاة حرم محمد سالم باسندوة

البركاني يبعث برقية عزاء بوفاة حرم محمد سالم باسندوة

4 مايو، 2020
Photo of اللواء بن بريك: لا رجعة عن قرار الإدارة الذاتية للجنوب

اللواء بن بريك: لا رجعة عن قرار الإدارة الذاتية للجنوب

4 مايو، 2020
Photo of هادي يعزي رئيس الوزراء الأسبق بوفاة زوجته

هادي يعزي رئيس الوزراء الأسبق بوفاة زوجته

4 مايو، 2020
Photo of بن عزيز يؤكد : المرتبات لن تصرف إلا لمن يقوم بواجبه العسكري

بن عزيز يؤكد : المرتبات لن تصرف إلا لمن يقوم بواجبه العسكري

4 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp Viber
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق