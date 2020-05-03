المندب نيوز

بدء حملة نظافة لشوارع وأحياء المعلا بالعاصمة عدن

3 مايو، 2020
0
بدء حملة نظافة لشوارع وأحياء المعلا بالعاصمة عدن

عدن (المندب نيوز ) خاص
بدأت صباح اليوم السبت بمدينة المعلا بالعاصمة عدن حملة نظافة وكنس الأتربة بمشاركة أكثر من خمسين عامل تحت إشراف قسم النظافة بالمديرية، حيث تستمر لمدة عشرة أيام لتستهدف كافة الأحياء والشوارع لإزالة وكنس وقشط الأتربة التي تسببت بها سيول الأمطار.

 وقال مدير عام المديربة فهد مشبق بأن فرق الطوارئ الميدانية ستستمر برفع المخلفات وفتح إنسدادات مناهل الصرف الصحي وخصوصاً الواقعة بمناطق الشريط الجبلي والتي تسببت خلال الأيام الماضية بطفح المجاري، بالإضافة إلى حملة الرش التي نقوم بها على مدار الساعة حيث نفذت فجر اليوم حملة رش ضبابي بمناطق الشريط الجبلي وذلك ضمن الحملة التي وجهنا بها سابقاً.

مؤكدا بأنه سيتابع كافة عمل فرق الطوارئ بالمديرية حتى يتم إعادة الوجه الجمالي للمعلا .

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
المعلا بالعاصمة بدء حملة عدن لشوارع نظافة وأحياء

إقرا أيضا

Photo of مواجهات عسكرية عنيفة في قطاع العود غرب قعطبة

مواجهات عسكرية عنيفة في قطاع العود غرب قعطبة

3 مايو، 2020
Photo of الإمارات تغيث أهالي الشحر بأكثر من 85 طنا من المواد الغذائية

الإمارات تغيث أهالي الشحر بأكثر من 85 طنا من المواد الغذائية

3 مايو، 2020
Photo of إحباط تهريب 2000 بندل قات عبر قاربين اصطياد بالمكلا

إحباط تهريب 2000 بندل قات عبر قاربين اصطياد بالمكلا

3 مايو، 2020

مدير الكهرباء يزف بشارات سارّة لأبناء مديريتي سيحوت والمسيلة

3 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق