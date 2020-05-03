بدء حملة نظافة لشوارع وأحياء المعلا بالعاصمة عدن

عدن (المندب نيوز ) خاص

بدأت صباح اليوم السبت بمدينة المعلا بالعاصمة عدن حملة نظافة وكنس الأتربة بمشاركة أكثر من خمسين عامل تحت إشراف قسم النظافة بالمديرية، حيث تستمر لمدة عشرة أيام لتستهدف كافة الأحياء والشوارع لإزالة وكنس وقشط الأتربة التي تسببت بها سيول الأمطار.

وقال مدير عام المديربة فهد مشبق بأن فرق الطوارئ الميدانية ستستمر برفع المخلفات وفتح إنسدادات مناهل الصرف الصحي وخصوصاً الواقعة بمناطق الشريط الجبلي والتي تسببت خلال الأيام الماضية بطفح المجاري، بالإضافة إلى حملة الرش التي نقوم بها على مدار الساعة حيث نفذت فجر اليوم حملة رش ضبابي بمناطق الشريط الجبلي وذلك ضمن الحملة التي وجهنا بها سابقاً.

مؤكدا بأنه سيتابع كافة عمل فرق الطوارئ بالمديرية حتى يتم إعادة الوجه الجمالي للمعلا .