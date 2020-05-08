بدء سريان حظر التجوال في مديريات وادي حضرموت

بدأ عصر، اليوم الجمعة، سريان تنفيذ حظر التجوال في عموم مديريات وادي وصحراء حضرموت الذي أعلن عنه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بعد تعديل قرار السلطة المحلية بالوادي والصحراء.

وأُغلقت أماكن التجمعات من بينها المحال التجارية والمولات الكبرى إضافة لجميع الأسواق والبنوك والمصارف الكبيرة والصغيرة.

واستثني من الحظر المستشفيات والصيدليات والمرافق الصحية والنظافة والتحسين المتعلقة بصحة وسلامة المواطنين ومندوبي المؤسسات والشركات ووسائل الإعلام المختلفة.

في حين، تجوب عربات أمن وادي وصحراء حضرموت الشوارع والطرقات الداخلية لمدينة سيئون محذرة المواطنين من خرق قرارات حظر التجوال وضرورة الالتزام بالمنازل حرصاً على سلامتهم وإنهاء التجمعات.

في السياق ذاته، أصدر مكتبا الأوقاف والإرشاد في مدينتي سيئون والقطن خطاباً، حصل “نيوزيمن” على نسخه منه، لأئمة المساجد والخطباء والقائمين عليها بإغلاق المساجد وتعليق الصلوات فيها، وكذا رفع الأذان فقط بمكبرات الصوت حتى إشعار آخر، وحملت المخالفين المسؤولية الكاملة في ذلك.

وعملت بعض المساجد بدءاً من صلاة عصر اليوم بالقرار في إغلاق المساجد ورفع الأذان بمكبرات الصوت إيذانا بدخول وقت الصلاة، بينما أخرى استمرت بالصلاة وسط جموع غفيرة من المصلين.

وكانت مساجد مدينة سيئون استمرت في إقامة صلاة الجمعة كالمعتاد دون أي احترازات وقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19، غير أن بعضها عملت على تعقيم سجاد الصلاة ودورة المياه كحل مساهم وبديل يخفف من وطأة انتقال المرض.