بدء صرف مرتبات القوات البحرية والدفاع الساحلي لشهر أغسطس

بدأت لجان الصرف صباح اليوم الاربعاء عملية صرف مرتب شهر اغسطس للقوات البحرية والدفاع الساحلي.

وبدأت اللجان صرف مرتب شهر اغسط بجهود قائد القوات البحرية عبدالله سالم النخعي نائب القائد لشئون المالية احمد صالح علي صالح البيض .

وتمت عملية الصرف بسلاسة وتنظيم من قبل قائد الشرطة البحرية الرئد غسان الزامكي.

وتعد القوات البحرية والدفاع الساحلي هي الوحدة الوحيدة في وزارة الدفاع التي تسلم افرادها مرتباتهم عبر مندوبها المالي ودون اي خصميات تذكر.

*من محمد القاضي