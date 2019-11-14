عدن الغد

بدء صرف مرتبات اللواء 111 مشاة بأحور

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 7 دقائق
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بدء صرف مرتبات اللواء 111 مشاة بأحور

دشنت قيادة اللواء 111 مشاة بأحور بقيادة العميد الركن محمد احمد ملهم صرف مرتبات اللواء لشهر أغسطس بعد ان ضل إفراد الجيش والأمن دون مرتبات منذ ثلاثة أشهر.
وبداء الإفراد باستلام مرتباتهم بكل انسيابية وانتظام نظرا للترتيبات التي قامت بها قيادة اللواء من حراسات وتامين المجمع. من جميع الاتجاهات.
وعبر إفراد اللواء عن فرحتهم وامتنانهم لقائد اللواء العميد ملهم الذي منع اي خصميات من مرتبات الجنود.
وأكد الجنود بان قيادة اللواء والصرافي للمرتبات ممثلة بالعقيد جمال الخضر ورضوان السعدي عملو علئ تذليل الصعاب امام الإفراد.
* من عبدالله الطحر

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اللواء بأحور بدء صرف مرتبات مشاة

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