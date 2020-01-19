بدء صرف مرتبات منتسبي القوات الخاصة والأمن في الضالع

بتوجيه من مدير أمن الضالع وقائد القوات الخاصة المقدم بليغ الحميدي دشنت لجان صرف المرتبات بإدارة أمن الضالع اليوم السبت 2020/1/18 البدء بصرف مرتبات منتسبي قوات الأمن الخاصة (العالقة) بالضالع .

وأكد المقدم بليغ الحميدي بان صرف المرتبات المتأخرة سيستمر بكل سلاسة حتى يتمكن كافة منتسبي القوات الخاصة من إستلام مرتباتهم العالقة دون اي إشكالية.

وقال المقدم الحُميدي للمركز الإعلامي لقوات الأمن الخاصة نؤكد لكافة منتسبي قواتنا الخاصة ان عملية صرف المرتبات المتأخرة ستسمتر بكل يسر وسلاسة وفقا للخط المتبعة وسنعمل بكل جهد على معالجة كل المشاكل التي تواجه قواتنا .



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