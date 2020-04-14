كريتر سكاي

بدء صروف رواتب المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين من الخميس القادم

14 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات في عدن، الثلاثاء، الشروع في صرف رواتب الموظفين المتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشهر فبراير، ابتداء من الخميس المقبل.

 

 

 

وقال رئيس الهيئة علي الهدار، إن عملية صرف رواتب الموظفين المتقاعدين في المحافظات غير المحررة تأتي بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

 

 

 

وأوضح أن الموافقة الرئاسية قضت بأن تحول المبالغ من البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن إلى المناطق غير المحررة بالطبعة الجديدة دون تمييز مع الطبعات الأخرى في قيمتها.

 

 

 

ودعا الهدار كافة الموظفين المتقاعدين في مناطق سيطرة الحوثيين للتوجه إلى فروع بنك الكريمي لتسلم رواتبهم غير منقوصة.

 

 

 

وطالب الهدار الموظفين بسرعة الإبلاغ عبر موقع الهيئة عن أي مخالفات في عملية صرف الرواتب، مؤكداً أن الهيئة ستقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.

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