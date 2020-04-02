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بدء محاكمة 31 من قيادات الانقلاب الحوثي بينهم جنوبيين.. الاسماء

2 أبريل، 2020
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بدأت في العاصمة عدن اليوم، محاكمة قيادات الانقلاب على المؤسسة الدستورية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة عدن، الخميس، أولى جلساتها لمحاكمة رموز صنعاء.
و افتتح القاضي وهيب فضل الجلسة وتم تلاوة قرار الاتهام من النيابة الجزائية.

أسماء القيادات المطلوبة للمحاكمة في عدن:

عبدالملك بدر الدين الحوثي 

محمد علي أمير الدين الحوثي 

عبدالله يحيى الحاتمي

مهدي صالح 

عبدالخالق بدر الدين الحوثي 

عبدالكريم أمير الدين الحوثي 

يحيى محمد الشامي 

زكريا يحيى محمد الشامي 

محسن صالح حمدي 

محمد ناصر العاطفي 

يوسف عبدالله حسين 

عبدالقادر قاسم أحمد

عبدالله صالح أحمد درفان 

صالح الشاعر 

طه أحمد المتوكل 

يحيى أمير الدين الحوثي 

محمد عبدالكريم 

نايف أبو خربشة 

عبدالإله محمد حجب 

حسين حمود العزي 

أحمد محمد حامد 

سليم محمد المغلس 

عبدالحكيم هاشم الخوباني 

عبدالعزيز محمد أحمد الحمزي 

مبارك الزاهدي 

علي علي القحوم 

ضيف الله قاسم الشامي 

محمد ناصر البخيتي 

يوسف حسن إسماعيل 

حسين عبدالله 

محمود عبد الخالق 

عبدالعزيز صالح حبثور

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