عدن تايم

بدء مسوحات حفر بئر مياه في وادي شعب بلحج

4 أبريل، 2020
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ثمنت رئاسة منتدى وادي شعب الصبيحي الاجتماعي والهيئة الإدارية ممثلة بالشيخ عبد القوي رشاد والاستاذ علي سيف حسن جهود الاخوة المهندس نجيب القاضي رئيس المجلس الاستشاري والمهندس مجيب الشعبي وكل الاعضاء في المجلس الاستشاري لجهودهم من أجل توفير المياه للمنطقة.

وقال نائب رئيس المنتدى معاذ شاهر الشعبي انه تمت لقاءات يومية مكثفة بالجهات ذات العلاقة وتقديم دراسات وافكار أولية بهدف البدء بعمل المسوحات الطبوغرافية لوادي شعب من مفترق وادي معادن إلى القويضة وتوفير المهندسين الذين سيقومون بالمسح.

وتم نزول مهندس المياه لمسح نقاط جديده لمواقع أبار مفترضة حيث سيتم حفر بئر على ضوء النتائج.

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بئر بدء بلحج حفر شعب في مسوحات مياه وادي

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