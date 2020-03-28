المشهد اليمني

بداية من اليوم .. قوات عسكرية تباشر مهامها بإغلاق أسواق القات بشكل كلي

28 مارس، 2020
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المشهد اليمني

أكدت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية ستبدأ اليوم السبت، حملة أمنية؛ لإغلاق الأسواق في محافظة تعز(جنوبي غرب اليمن)، بشكل كلي؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلت مصادر إعلامية، عن الشرطة العسكرية في تعز قولها؛ إن “حملة أمنية باشرت انتشارها في معظم أسواق القات، ووجهت انذارًا لبائعي القات بإغلاق الأسواق”.

وبحسب المصادر، فإن الحملة الأمنية شددت على ضرورة الالتزام بقرار إغلاق الأسواق”. لافتًا إلى “أن إغلاق الأسواق يوم الجمعة بشكل جزئي”. وتوعدت الشرطة بالقيام بتنفيذ إجراءات صارمة وشديدة في حال لم يتم تنفيذ القرارات.

ووجهت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في وقت سابق، الأجهزة الأمنية بإغلاق الأسواق والصالات والمتنزهات وأماكن التجمعات.

وكانت الحكومة الشرعية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمنع تفشي وباء كورونا في اليمن منها، تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بشكل مؤقت، وإيقاف الرحلات من كافة المطارات اليمنية وإليها ووقف الدراسة

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أسواق القات اليوم بإغلاق بداية بشكل تباشر عسكرية قوات كلي من مهامها

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