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بدعم إماراتي.. "الهلال الأحمر" يسير قافلة إغاثية لأهالي منطقة جلعه بمحافظة بشبوة

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سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم مساعدات إغاثية عبارة عن سلال غذائية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية لذوي الدخل المحدود في منطقة جلعه بمديرية رضوم في محافظة شبوة، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي هذا الصدد قام فريق الهيئة ضمن هذه الجولة من المساعدات بتوزيع ( 100 ) سلة غذائية متنوعة تزن ( 8 ) طن، استهدفت الأسر المعوزة والمحتاجة وذوي الدخل المحدود بمنطقة جلعه، استفاد منها ( 610 ) فرد، وذلك للحد من مستوى العوز الغذائي وتوفير العيش الكريم للأهالي.

من جانبهم عبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام فرص العمل وبالتالي مصادر الدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

الجدير بالذكر ان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت منذ بدأ العام 2019م عدد ( 33.574 ) سلة غذائية، بمعدل ( 1925 ) طن، استفاد منها ( 160.270 ) فردًا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.

*تقرير / مروان الخليفي – تصوير / عمار نميش

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quotالهلال إغاثية إماراتي الأحمرquot بدعم بشبوة بمحافظة جلعه قافلة لأهالي منطقة يسير
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