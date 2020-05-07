بدعم إماراتي.. الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية على موظفي المياه والصرف الصحي بحضرموت

المكلا(المندب نيوز) علي الجفري_ تصوير :أحمد بانافع

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت ” هيئة الهلال الأحمر ” اليوم مساعدات غذائية ” من المير الرمضاني ” على موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت.

وتضمنت المساعدات الغذائية توزيع عدد ( 350 ) سلة غذائية تزن ( 14 طن و 980 كيلو ) من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، حيث يأتي توزيع هذه السلال تزمنا مع شهر رمضان المبارك، وتجسيدا لدور هيئة الهلال الإماراتي الإنساني وسعيا منها لأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، ومساهمةً منها في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من العائلات

وأكد السيد حميد راشد الشامسي ، ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت، حرص الهيئة على توزيع هذه المساعدات الإنسانية على موظفي المؤسسة لتذليل الصعوبات الحياتية أمامهم ، منوها إلى استمرار عملية توزيع هذه المساعدات ضمن خطة مكثفة وضعتها الهيئة للتخفيف عن المحتاجين من الأشقاء اليمنيين في ظل الظروف التي يعيشونها.

وثمن مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر ، شاكراً لهم سرعة الاستجابة وتقديم هذه السلال الغذائية إلى موظفي وعمال المؤسسة.

وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية؛ هيئة الهلال الأحمر، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت (13,380) سلة غذائية تزن ( 854 طن و 243 كيلو ) استهدفت (66,900) فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.