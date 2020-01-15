المشهد العربي

بدعم إماراتي.. انطلاق أعمال توصيل الكهرباء لمناطق غرب سقطرى

15 يناير، 2020
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المشهد العربي ـ سقطرى:

بدأت فرق شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، في تنفيذ أعمال توصيل الكيبل الأرضي للكهرباء لمناطق الساحل الغربي بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وتشمل المرحلة الأولى توصيل الكيبل الأرضي لمنطقة الشيخ زايد بطول 5 كيلومترات، فيما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بمنطقة سلمهو.

وكانت شركة دكسم باور قد افتتحت محطة كهرباء دار الأيتام بمنطقة قشيعهن.

يشار إلى أن الشركة دشنت الأسبوع الماضي العمل بمحطة زايد 4 التي يفترض تغذيتها جميع مناطق الساحل الغربي بالكهرباء.

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أعمال إماراتي الكهرباء انطلاق بدعم توصيل سقطرى غرب لمناطق

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