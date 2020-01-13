4 مايو

بدعم إماراتي .. تدشين محطة زايد 4 الكهربائية في سقطرى

13 يناير، 2020
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الإثنين – 13 يناير 2020 – الساعة 09:06 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات


دشنت لجنة التنمية بمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وشركة ديكسم باور، اليوم الإثنين، مشروع محطة الشيخ زايد4 لعام التسامح بمنطقة علامة غرب سقطرى.
و يستفيد من المحطة التي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال الأربعة أشهر القادمة سكان مناطق الشريط الساحلي الغربي من منطقة صتمو وحتى منطقة سلمهو.
وتعتزم الشركة استكمال أعمال الكهرباء في الشريط الساحلي كمرحلة أولى ثم يليها المناطق المجاورة في أطراف الشريط الساحلي الغربي والتابعة لها.
من جانبهم ،أعرب أهالي الساحلي الغربي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة ولمؤسسة خليفة الإنسانية على المنحة الكريمة المقدمة لأبناء الشريط الساحلي الغربي، مؤكدين أن ذلك كان بالنسبة لهم حلم لم يتحقق إلا بجهود أبناء دولة الإمارات.

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إماراتي الكهربائية بدعم تدشين زايد سقطرى في محطة

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