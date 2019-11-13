بدعم إماراتي..توزيع 150 سلة غذائية على الأهالي في مديرية رضوم بشبوة

في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، قافلة إغاثية تحتوي على 12 طن من المساعدات الغذائية لذوي الدخل المحدود بمنطقة بئر علي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

وقام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع 150 سلة غذائية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية بمعدل ( 12 طن ) على الأهالي في المنطقة.

واستهدفت المساعدات الغذائية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ( 825 ) فرداً من الأسر المحتاجة والفقيرة بمنطقة بئر علي.

من جانبهم، عبر أهالي منطقة بئر علي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 33.174 سلة غذائية استهدفت 157.950 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1900 طن و 480 كيلو.