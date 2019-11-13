المشهد العربي

بدعم إماراتي..توزيع 150 سلة غذائية على الأهالي في مديرية رضوم بشبوة

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 15 دقيقة
0 أقل من دقيقة

في إطار جهودها الخيرية والإنسانية، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، قافلة إغاثية تحتوي على 12 طن من المساعدات الغذائية لذوي الدخل المحدود بمنطقة بئر علي في مديرية رضوم بمحافظة شبوة.

وقام فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع 150 سلة غذائية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية بمعدل ( 12 طن ) على الأهالي في المنطقة.
واستهدفت المساعدات الغذائية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ( 825 ) فرداً من الأسر المحتاجة والفقيرة بمنطقة بئر علي.
من جانبهم، عبر أهالي منطقة بئر علي عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 33.174 سلة غذائية استهدفت 157.950 فرداً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1900 طن و 480 كيلو.

الوسوم
إماراتيتوزيع الأهالي بدعم بشبوة رضوم سلة على غذائية في مديرية
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of المنصور ينفي بعض المزاعم حول استهداف التحالف منازل النازحين في مأرب

المنصور ينفي بعض المزاعم حول استهداف التحالف منازل النازحين في مأرب

منذ 33 دقيقة
Photo of الجعدي: الدولة ستستعيد حقها العام والخاص من لوبي الفساد قريبًا

الجعدي: الدولة ستستعيد حقها العام والخاص من لوبي الفساد قريبًا

منذ 52 دقيقة
Photo of غدا الخميس..أربعينية الشهيد القميشي بمنطقة العرم في حبان شبوة برعاية الانتقالي

غدا الخميس..أربعينية الشهيد القميشي بمنطقة العرم في حبان شبوة برعاية الانتقالي

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال مشاركته في عاصفة الحزم..استشهاد جندي إماراتي في نجران بالسعودية

خلال مشاركته في عاصفة الحزم..استشهاد جندي إماراتي في نجران بالسعودية

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق