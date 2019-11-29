المندب نيوز

بدعم الهيئة العمانية .. السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا

المندب نيوز المندب نيوز منذ 14 دقيقة
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بدعم الهيئة العمانية .. السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا

المهرة (المندب نيوز )خاص

تسلمت السلطة المحلية بمديرية حوف شرق محافظة المهرة مولداً كهربائياً بقوة (1) ميجاوات دعماً من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
مدير عام المديرية خلال استقباله وفد الهيئة العمانية ، اليوم، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي أحمد سعد القميري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ، أشاد بالدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عُمان للمهرة مشاريع خدمية وتنموية ومساعدات إنسانية وإغاثية عبر الهيئة ، موضحاً بأن حوف استفادت كثيرا من الدعم العماني ليس فقط في مجال الكهرباء بل في الصحة والمياه مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمديرية.
وقال : نشكر الأخوة في الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على اهتمامهم ودعمهم الأخوي المستمر ، فهم سباقون لفعل الخير وتربطنا بهم علاقات جيرة وأخاء أزلية ، وعند إدخال هذا المولد الكهربائي الجديد في الخدمة ستتعزز القوة التوليدية لمحطة الكهرباء وستتحسن الخدمة”.

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السلطة العمانية المحلية الهيئة بحوف بدعم بقوة تتسلم كهربائيا مولدا ميجا
المندب نيوز

المندب نيوز

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