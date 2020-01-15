4 مايو

بدعم امارتي.. بدء أعمال توصيل الكهرباء لمناطق غرب سقطرى

16 يناير، 2020
0

اخبار وتقارير

الأربعاء – 15 يناير 2020 – الساعة 04:56 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

بدأت فرق شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، في تنفيذ أعمال توصيل الكيبل الأرضي للكهرباء لمناطق الساحل الغربي بمحافظة أرخبيل سقطرى.
وتشمل المرحلة الأولى توصيل الكيبل الأرضي لمنطقة الشيخ زايد بطول 5 كيلومترات، فيما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بمنطقة سلمهو.
وكانت شركة دكسم باور قد افتتحت محطة كهرباء دار الأيتام بمنطقة قشيعهن.
يشار إلى أن الشركة دشنت الأسبوع الماضي العمل بمحطة زايد 4 التي يفترض تغذيتها جميع مناطق الساحل الغربي بالكهرباء.


مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعمال الكهرباء امارتي بدء بدعم توصيل سقطرى غرب لمناطق

إقرا أيضا

Photo of السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر

السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر

16 يناير، 2020
Photo of قوات التحالف في عدن: استمرار الانسحابات من ابين

قوات التحالف في عدن: استمرار الانسحابات من ابين

16 يناير، 2020
Photo of الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يلتقي كتلة حضرموت المشاركة في دورة الجمعية الوطنية

الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يلتقي كتلة حضرموت المشاركة في دورة الجمعية الوطنية

15 يناير، 2020
Photo of قيادي بالانتقالي : النظام السابق أسس منظومة فساد مترابطة

قيادي بالانتقالي : النظام السابق أسس منظومة فساد مترابطة

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق