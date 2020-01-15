بدعم امارتي.. بدء أعمال توصيل الكهرباء لمناطق غرب سقطرى

4 مايو / خاص

بدأت فرق شركة دكسم باور التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد، في تنفيذ أعمال توصيل الكيبل الأرضي للكهرباء لمناطق الساحل الغربي بمحافظة أرخبيل سقطرى.

وتشمل المرحلة الأولى توصيل الكيبل الأرضي لمنطقة الشيخ زايد بطول 5 كيلومترات، فيما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بمنطقة سلمهو.

وكانت شركة دكسم باور قد افتتحت محطة كهرباء دار الأيتام بمنطقة قشيعهن.

يشار إلى أن الشركة دشنت الأسبوع الماضي العمل بمحطة زايد 4 التي يفترض تغذيتها جميع مناطق الساحل الغربي بالكهرباء.