بدعم سخي من الشيخ مهدي العقربي.. مؤسسة أسرتي لرعاية الطفل توزع حقائب صحية ومنشورات توعوية ضد مخاطر فايروس كورونا بالمنصورة في عدن

عدن (تحديث نت) خاص:

نفذت مؤسسة أسرتي لرعاية الطفل والأسرة وبدعم سخي من الشيخ / مهدي العقربي شيخ منطقة بئر أحمد بالعاصمة عدن وبالتنسيق مع المجلس المحلي في مديرية المنصورة نزولا ميدانيا لعدد من الأحياء في المديرية .

وجرى خلال النزول توزيع الحقيبة الصحية والمنشورات التوعوية للمستهدفين من أطفال المدارس ضد مخاطر فايروس كورونا وذلك ضمن برنامج دعم الأسرة الذي يستهدف الأطفال في منازلهم .

وتكفل الشيخ / مهدي العقربي وضمن جهوده وأعماله الإنسانية والخيرية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح نزول وعمل المؤسسة وإسهاما منه بوضع بصمة واضحة في مكافحة وباء “كورونا” الذي بات يفتك بالكثير من دول العام ويهدد سكان الكرة الأرضية برمتها .