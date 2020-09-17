بدعم سعودي افتتاح مركز للأطراف الصناعية في محافظة تعز

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم مركز الأطراف الصناعية الذي نفذته الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث ” الأمين ” في مدينة تعز جنوبي اليمن

ويتضمن المشروع بناء مركز مكتمل ومؤهل بالأجهزة والمعدات وآليات لتصنيع الأطراف الصناعية يستفيد منه أكثر من 3000 شخص من مبتوري الأطراف في محافظة تعز .

وأشاد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي بجهود ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية في مختلف مجالات الحياة ومنها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل وتأسيس مركز الأطراف الصناعية .

وأكد الدكتور المخلافي خلال افتتاح المرحلة الثانية من تشغيل مركز الاطراف الصناعية، بدعم ورعاية من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث” أن افتتاح المركز يعد إضافة نوعية لخدمة المبتورين وضحايا الحرب والالغام وتسهيل الاجراءات والفحوصات الطبية ورعايتهم بشكل كامل.

من جانبه أوضح رئيس مركز الاطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بالمحافظة الدكتور منصور الوازعي ،بإن مشروع مركز الملك سلمان يتضمن بناء مركز مكتمل من تطوير وتأهيل المركز بالاجهزة والمعدات المختلفة وتصنيع الأطراف بحيث يتمكن من معالجة الجرحى وتركيب أطراف لكل المبتورين

موكدًا أن المركز سيعمل على تركيب أطراف صناعية متطورة للجرحى، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي وجلسات التأهيل الحركي.والعمل على التدريب والتأهيل لكوادر المركز بحيث لا يحتاج المريض إلى السفر في المستقبل القادم”.

وكان مركز الملك سلمان قد نفذ في يوليو الماضي المرحلة الثانية من المشروع بتقديم معدات وأجهزة حديثة إستعدادا لتدشين مرحلة افتتاح المركز والذي

حضر الإفتتاح وكيل أول محافظة تعز د.عبدالقوي المخلافي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة د.راجح المليكي ورئيس هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة د. عبد الرحيم السامعي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في المحافظة.