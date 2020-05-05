كريتر سكاي

بدعم من الصندوق اليمني الإنساني وتنفيذ مؤسسة شباب أبين.. تدشين حملة نظافة ورش ضبابي

5 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

بحضور مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري والقائد في الحزام الأمني ثابت السعدي مدير العلاقات العامة في الحزام الأمني أبين والشيخ فهد أبو العز رئيس شؤون مساجد خنفر والأستاذ صلاح بالليل اليوسفي مدير مكتب الصحة خنفر والأستاذ أحمد الحيدري المدير التنفيذي لمؤسسة شباب أبين وعدداً  من النشطاء المجتمعيين والإعلاميين وآخرين ومع طلوع فجر يوم   الإثنين  4مايو2020م دشنت  مؤسسة شباب أبين AYF وبدعم من الصندوق اليمني  الإنساني YHF وبالتنسيق مع السلطة المحلية والحزام الأمني بمديرية خنفر حملة كبيرة وواسعة   ورش ضبابي ورذاذي حيث تم  تقسيم مدينة جعار إلى مربعات سيتم تنفيذ حملة النظافة  والتعقيم  وكذا الرش داخل المنازل 
وتستهدف الحملة جميع مناطق خنفر دون إستثناء إضافة إلى  مديرية زنجبار.
وتاتي هذه الحملة المتعددة التي تنفذها مؤسسة شباب أبين كجهد بارز لمجابهة تفشي حالات  الحميات التي بدأت تزداد منذ أيام إلى أليوم وكذا لمجابهة تفشي فيروس كورونا
من/نايف زين

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