بدعم من اللواء شلال: الشؤون الطبية بألوية المقاومة الجنوبية تدشن حملة الوقاية من فيروس كورونا

الضالع (المندب نيوز) خاص

برعاية القائد العام لألوية المقاومة الجنوبية اللواء شلال علي شايع دشنت الشؤون الطبية بألوية المقاومة الجنوبية حملة الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” .

وانطلقت الحملة من مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني وشملت التعقيم والرش لمعسكرات قوات الوية المقاومة الجنوبية وكذا توزيع الملصقات والبروشورات وإقامة المحاضرات التوعوية والتثقيفية لاستعراض سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

الحملة التي انطلقت صباح اليوم السبت ستستمر عدة ايام وتهدف الى توعية افراد الوية المقاومة الجنوبية بمسببات فيروس كورونا والاستعداد للتعامل مع وضع انتشار الفيروس في ظل المعركة المستمرة مع ميليشيات الحوثي .

وبحسب الدكتور سميح حزام مدير الشؤون الطبية بألوية المقاومة الجنوبية فقد أكد ان هذه الحملة تأتي في ظل حرص قيادة الوية المقاومة الجنوبية على الإهتمام بسلامة أبطال ومنتسبي القوات الجنوبية وكذا رفع نسبة الوعي الصحي لهم في ظل جائحة كورونا العالمية .

وأضاف حزام أن الشؤون الطبية بألوية المقاومة الجنوبية تبذل كل جهدها لتقديم خدمات صحيه ووقائية لأبطال جبهة الضالع بشكل عام ولن تألو جهداً لتقديم خدماتها للأبطال في كل الميادين .

وثمن الدكتور سميح حزام دعم اللواء شلال علي شايع وتسهيله لعمل الشؤون الطبية ومتابعته المستمرة لكل الخطوات التي تنفذ مشيداً ايضا بجهود القائد قاسم الثوباني الذي كان له دوراً في انجاز الكثير من المهام على المستوى الطبي وغيره .