بدعم من اليونسيف.. افتتاح وحدة برنامج التواصل منن اجل التنمية C4D بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت

أطلعت الاستاذه انصار رشيد مسؤولة برنامج التواصل من اجل التنميه C4D باليونيسيف منظمة الطفوله مكتب عدن بمعية الدكتورة فوزيه غرامه مديرة مكتب منظمة اليونيسيف بحضرموت الاثنين التاسع من ديسمبر 2019 م على انشطة فريق برنامج التواصل من أجل التنميه C4D بالمؤسسة المحليه للمياه والصرف الصحي حضرموت — مناطق الساحل

وخلال زيارتهما تم عقد اجتماع مع اعضاء بفريق C4D بحضور مدير عام مؤسسة المياه المهندس وهيب غانم وعدد من قيادات المؤسسة

وتحدث المدير العام للمؤسسة في كلمته الترحيبيه بكلا من مسؤولة برنامج C4D باليونسيف ومديرة مكتب اليونسيف بحضرموت وبالحاضرين جميعا معربا عن سعادته بهذه الزياره المهمه واهميتها ومالها من اثر كبير وايجابي في شراكة كلا من مؤسسة المياه ومنظمة اليونسيف في عديد من المشاريع والبرامج وعبر عن سعادته وشكره بالدعم الكبير واللامحدود من قبل منظمة اليونسيف منظمة الطفوله مكتب عدن والشكر موصول للاستاذه انصار رشيد مسؤولة برنامج التواصل من اجل التنميةC4D والدكتوره فوزيه غرامه مبينا في سياق حديثه اهمية هذا البرنامج التثقيفي المجتمعي الجدا رائع والهادف والمهم للمجتمع لما له من اثر كبير في تعزيز سلوكيات انقاذ حياه وتغيير سلوكيات المجتمع السلبيه الى ايجابيه .

بدورها عبرت الاستاذه انصار رشيد مسؤولة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D باليونسيف عن شكرها وتقديرها لمؤسسة المياه على حفاوة الاستقبال وحضور فريق C4D والتنسيق الرائع للاجتماع ،كما اشادت بجهود فريق برنامج التواصل من اجل التنمية C4D التابع لمؤسسة المياه وقيادات المؤسسه في تحقيق النجاح خلال المرحلة الاولى ،

كما تخلل الاجتماع الاستماع من قبل مسؤولة برنامج C4D باليونسيف الى اراء ومقترحات الفريق وماهي الصعوبات والعراقيل التي تواجههم اثناء تأديتهم العمل بالميدان .

وبعد ذلك تم تدشين افتتاح وحدة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D باالمؤسسه بدعم من منظمة اليونسيف من قبل مسؤولة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D باليونسيف مكتب عدن والدكتوره فوزيه غرامه مديرة مكتب اليونسيف بحضرموت ومدير عام مؤسسة المياه المهندس وهيب غانم ومستشار المحافظ لشؤون المياه والصرف الصحي المهندس عوض القنزل ومدير برنامج التواصل من اجل التنميه C4D بمؤسسة المياه الاستاذ فؤاد المشهور خالد بامعروف مساعد المدير العام لشؤون المحطات والورش والمهندس فهد بامسعود مساعد المدير العام للشؤون الفنيه والمشاريع والمهندس فادي القنزل مدير وحدة المشاريع المموله خارجيا .

خلال الافتتاح قدم المدير العام لمؤسسة المياه المهندس وهيب غانم الشكر الجزيل لمنظمة اليونسيف مكتب عدن والى مسؤولة برنامج التواصل باليونسيف بعدن على دعم منظمة اليونسيف لافتتاح وحدة برنامج التواصل من اجل التنمية C4D والتي سيكون لها اثر كبير في رفع درجات التثقيف الصحي وتعميق تعزيز سلوكيات انقاذ حياه وتغيير سلوكيات خاطئه الى سلوكيات ايجابيه وربط المجتمع بالخدمات الصحيه وانه لشرف كبير لنا نحن كمؤسسة مياه بأن تقوم منظمة اليونسيف بدعمنا بإنشاء هذه الوحده.

من جانبها اشارت الاستاذه انصار رشيد مسؤولة C4D باليونسيف عن ان منظمة اليونسيف مكتب عدن ان هذه التدخلات تاتي في إنشاء هذه الوحده ضمن اهدافها وبرامجها لتعزيز سلوكيات انقاذ حياه وانها ستلعب دورا كبيرا في مجال الخدمه المجتمعيه وستسهم وبشكل كبير في ربط المجتمع بالخدمات الصحيه المختلفه وستسهل تنفيذ انشطة برنامج C4D وتحقيق اهدافه المتمثله في كثير من الرسائل الصحيه منها مثلا على سبيل الذكر لاالحصر اهمية التحصين والامومه المأمونه وصحة الطفل والرضاعه الطبيعه والتغذيه التكميليه والتسرب المدرسي وتجنيد الاطفال وغيرها….

حضر التدشين كلا من مستشار المحافظ لشؤون المياه والصرف الصحي المهندس عوض القنزل ومدير برنامج C4D مدير وحدة C4D بمؤسسة المياه الاستاذ فؤاد المشهور ومساعدي مدير عام المؤسسه ومدير وحدة المشاريع المموله خارجيا المهندس فادي القنزل