بدعم من اليونيسف .. تجديد عقود معلمات الريف لمكتب تربية لحج

التقى الدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بمكتبه صباح اليوم الأحد 2020/3/29م الاخ نبيل علي شائف الشاعري مديرعام ادارة التأهيل بقطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم.

وفي مستهل اللقاء نقل الشاعري تحياة قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم والاستاذ حسين عبدالله سالم بافخسوس وكيل الوزارة لقطاع التدريب التأهيل لقيادة مكتب التربية والتعليم وكافة كوادره ومعلميه متمنين للجميع التوفيق والنجاح.

كما اطلع الشاعري قيادة المكتب على مهام اللجنة المشكلة من الوزارة للقيام بتجديد عقود 95 معلمة ريف بدعم من اليونيسف في كل من مديريات يهر والمفلحي والمقاطره.

من جانبه عبر الدكتور الزعوري عن شكره لمنظمة اليونيسف على كل ما تقدمه من دعم للتعليم في المحافظة ومنها تجديد عقود معلمات الريف اللاتي ساعدن كثيراً في إقبال الفتيات على التعليم في المناطق النائية وتغطية العجز نوعاً ما في بعض المدارس. شاكراً كذلك قيادة الوزارة على جهودها الدؤوبة لدعم العملية التعليمية في المحافظة.

حضر اللقاء كل من الاستاذ طارق سعيد البان رئيس شعبة التعليم والاستاذ عبدالواحد عبدالله محمد رئيس شعبة التدريب والتأهيل والاستاذ مجيب عجيم مدير مكتب مدير التربية.