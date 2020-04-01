المندب نيوز

بدعم من دولة الإمارات ..الهلال الأحمر يواصل تسيير قوافله الإغاثية الى أهالي غيل باوزير في حضرموت

1 أبريل، 2020
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بدعم من دولة الإمارات ..الهلال الأحمر يواصل تسيير قوافله الإغاثية الى أهالي غيل باوزير في حضرموت

غيل باوزير (المندب نيوز) علي الجفري –  تصوير: عبدالله مسيعد

تتواصل مسيرة العطاء والإغاثة الإنسانية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت من خلال القوافل الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وفي هذا الشأن وزعت فرق الهيئة عدد ( 200 ) سلة غذائية متكاملة تزن( 16 طن و 160 كيلو )، استهدفت الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وإيصالها مباشرة الى منازلهم استفاد منها(  1000) فرداً من الأسر المستفيدة بمناطق الفجرة والعرض  والديسية والمعلا بمديرية غيل باوزير، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة اثناء عملية التوزيع في إطار منع التجمعات للحفاظ على سلامة المستفيدين وحمايتهم من خطر التعرض للإصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأشاد الأهالي بما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من مساعدات في مختلف المجالات، خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر، وذلك عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت (7410) سلة غذائية تزن ( 598 طن و 728 كيلو ) استهدفت (37050) فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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