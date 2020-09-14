بدعم من دولة الإمارات “هيئة الهلال الأحمر ” تسير قافلة إغاثية لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت

المكلا (المندب نيوز) خاص

سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم قافلة إغاثية للأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية التي تبذلها على مختلف الأصعدة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقام فريق الهيئة بتوزيع عدد (500) سلة غذائية تزن ( 21 طن و 400 كيلو) استفاد منها (2500) فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمنطقة عيص خرد ، ووادي عرف بمديرية الشحر بمحافظة حضرموت.

و حرصت الهيئة خلال التوزيع على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها وتوصيلها إلى منازلهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأتي هذه المساعدات للتخفيف من معاناة الاسر اليمنية، وذلك في أطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الأمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

من جانبهم عبّر أهالي مديرية الشحر عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020م بلغت ( 31,410) سلة غذائية تزن( 2,461 طن و 928 كيلو ) استفاد منها ( 157,050) فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.