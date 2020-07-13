بدعم من شركات باجرش تسليم خمسين إسطوانة غاز اكسجين لمركزالعزل العلاجي بالضالع





بدعم من شركات اولاد سالم عبدالرحمن باجرش وبفضل الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع ممثله باللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة تسلمت إدارة مركز العزل العلاجي الخاص بكوفيد – 19 كورونا في الضالع اليوم الاحد خمسين إسطوانة غاز اكسجين

حيث اكد الاستاذ رياض البيدحي المسؤول المالي لمركز العزل العلاجي ان هذه هيا المرحلة الثانية من توزيع اسطوانات الأكسجين لمركز العزل العلاجي بالضالع في حكولة لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا والتي ستساهم في تخفيف معاناة أهالي الضالع بدعم من شركات اولاد باجرش كدعم منهم للضالع لمواجهة جائحة فيروس كورونا نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة كون المركز بامس الحاجه للدعم من اجل تغطية النقص والعجز الحاصل في المركز العلاجي بالضالع واضاف البيدحي بان المركز العلاجي يعاني من نقص في اسطوانات الاكسجين والذي كان يسبب في معاناة شديدة للمرضى من أهالي الضالع بسبب النقص الكبير في اسطوانات الاكسجين.

وقدم البيدحي باسمة ونيابة عن مكتب الصحة ومركز العزل العلاجي الشكر والتقدير لقيادة المحافظه على متابعتهم واهتمامهم بتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة وكذالك لشركات اولاد سالم باجرش على جهودهم الانسانية ودعمهم السخي للضالع وعلى هذة المبادرة القيمة التي جاءت في الوقت المناسب كون مركزالعزل في المحافظة بامس الحاجة لمثل هذا الدعم وللاكسجين لمواجهة الجائحة

طالباً منهم ومن جميع المنظمات الدولية ورجال المال والاعمال وكل فاعلي الخير بزيادة الدعم والمساعدات الطبية للمركز من اجل التغلب على كل المعوقات والصعوبات التي نواجهها وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لجميع ابناء محافظة الضالع

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