بدعم من مؤسسة باجرش للتنمية الاجتماعية .. تدشين عملية تسليم اسطوانات الاكسجين لمحافظات ( عدن ، لحج والضالع وابين )

دشن صباح اليوم بالعاصمة عدن عملية توزيع (٣٠٠) اسطوانات اكسجين لكل من محافظات عدن ،لحج والضالع وابين بدعم من مؤسسة أولاد سالم عبدالرحمن باجرش للتنمية الاجتماعية ،وبالتعاون والتنسيق مع رابطة المحامين لتعزيز القانون، ومنظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ومؤسسة عدن للإغاثة والتنمية .

وفي تصريح لوسائل الاعلام اوضح / عدنان العدناني مستشاررئيس مجلس ادارة مجموعة (سابسون )، ان عملية التدشين اليوم تاتي ضمن المرحلة الثانية للدعم المقدم من المؤسسة ، والتي تشمل توزيع ( ٦٠٠) اسطوانة اكسجين ، منها (٣٠٠) اسطوانة لمحافظة حضرموت ،و(٣٠٠) اسطوانة لكل من محافظة عدن ،لحج والضالع وأبين ، بواقع 250 اسطوانه لعدن و 50 اسطوانه لمحافظات الضالع وأبين ولحج.فيما ستشمل المرحلة الثالثة دعم بالمعدات الطبية .

الى ذلك اكدت الدكتورة سعاد ميسري مديرعام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي، اهمية مثل هكذا دعم لتخفيف الضغوطات على المستشفيات، والاسهام في تخفيف المعاناة عن المرضى في الاقسام المختلفة، خصوصا اقسام العنايات المركزة .فيما اشاد مدير عام صحة محافظة لحج الدكتور / عارف عياش بدعم مؤسسة أولاد سالم عبدالرحمن باجرش للتنمية الاجتماعية، باسطوانات الاكسجين للمستشفيات في محافظات عدن ،لحج والضالع، ضمن اهتمام المؤسسة بالاعمال الخيرية والانسانية، وبمايجسد اهدافها في تعزيزروابط التكافل الاجتماعي، في مختلف المحافظات.حضر عملية التدشين مدير عام مديرية الشيخ / عثمان فهيم عوض عباد .واحمد بن عفيف قائد لواء حراسات المنشأت وأخرون.



كتب / عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي

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