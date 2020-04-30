بدعم من محافظ حضرموت … مدير عام مديرية غيل باوزير يدشن العمل في تشغيل آبار معيان المسهل القارة بالطاقة الشمسية وتوصيل التيار الكهربائي بمنطقة رشنيت العيون ⋆

غيل باوزير (نخبة حضرموت) خاص

دشن الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير تشغيل آبار معيان المسهل – منطقة القارة – بالطاقة الشمسية وذلك بدعم من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية واشراف السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير وتنفيذ شركة الوادي للطاقة الشمسية وجاء تنفيذ المشروع بطلب من لجنة المعيان إلى السلطة المحلية بالمديرية وذلك لتخفيف المعاناه على المزارعين من كلفة الحصول على ماء سقي الأراضي الزراعية التابعه لهم وتحملهم كلفة الديزل وصيانة المكائن بالإضافة إلى الأضرار البيئية الناتجة من تشغيل مكائن الديزل علماً بأن المزارعين سيحصلو على الماء مجاناً خلال حوالي عشرين سنة .

حضر التدشين المهندس المشرف على المشروع م/ نايف الشعيب ورئيس لجنة معيان المسهل وبقية أعضاء اللجنة وممثل عن جمعية المزارعين الأخ خالد باشغيوان وممثل عن شركة الوادي للطاقة الشمسية وعدد من المزارعين وعدد من موظفي السلطة المحلية بالمديرية .

كما قام المدير العام بالمديرية الدكتور عدنان محمد حمران بإفتتاح مشروع كهرباء منطقة رشنيت – حي العيون – بعد معاناه لسنوات طويلة بدون كهرباء وذلك بتمويل من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتنفيذ مؤسسة الكهرباء ساحل حضرموت والمديرية وإشراف السلطة المحلية بالمديرية

حضر التدشين الأخ سعيد عبدالله بلقرزي مدير مكتب المدير العام بالمديرية ومسؤول منطقة رشنيت محمد باقديم وعدد من موظفي مؤسسة الكهرباء بالمديرية وعدد من مواطني منطقة رشنيت .

*اعلام السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير