نخبة حضرموت

بدعم من محافظ حضرموت … مدير عام مديرية غيل باوزير يدشن العمل في تشغيل آبار معيان المسهل القارة بالطاقة الشمسية وتوصيل التيار الكهربائي بمنطقة رشنيت العيون ⋆

30 أبريل، 2020
0

غيل باوزير (نخبة حضرموت) خاص 

دشن الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام مديرية غيل باوزير تشغيل آبار معيان المسهل – منطقة القارة – بالطاقة الشمسية وذلك بدعم من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية واشراف السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير وتنفيذ شركة الوادي للطاقة الشمسية وجاء تنفيذ المشروع بطلب من لجنة المعيان إلى السلطة المحلية بالمديرية وذلك لتخفيف المعاناه على المزارعين من كلفة الحصول على ماء سقي الأراضي الزراعية التابعه لهم وتحملهم كلفة الديزل وصيانة المكائن بالإضافة إلى الأضرار البيئية الناتجة من تشغيل مكائن الديزل علماً بأن المزارعين سيحصلو على الماء مجاناً خلال حوالي عشرين سنة .

حضر التدشين المهندس المشرف على المشروع م/ نايف الشعيب ورئيس لجنة معيان المسهل وبقية أعضاء اللجنة وممثل عن جمعية المزارعين الأخ خالد باشغيوان وممثل عن شركة الوادي للطاقة الشمسية وعدد من المزارعين وعدد من موظفي السلطة المحلية بالمديرية .
كما قام المدير العام بالمديرية الدكتور عدنان محمد حمران بإفتتاح مشروع كهرباء منطقة رشنيت – حي العيون – بعد معاناه لسنوات طويلة بدون كهرباء وذلك بتمويل من اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وتنفيذ مؤسسة الكهرباء ساحل حضرموت والمديرية وإشراف السلطة المحلية بالمديرية 
حضر التدشين الأخ سعيد عبدالله بلقرزي مدير مكتب المدير العام بالمديرية ومسؤول منطقة رشنيت محمد باقديم وعدد من موظفي مؤسسة الكهرباء بالمديرية وعدد من مواطني منطقة رشنيت .

*اعلام السلطة المحلية بمديرية غيل باوزير

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
آبار التيار الشمسية العمل العيون القارة الكهربائي المسهل بالطاقة باوزير بدعم بمنطقة تشغيل حضرموت رشنيت عام غيل في محافظ مدير مديرية معيان من وتوصيل يدشن

إقرا أيضا

Photo of اجتماعٌ للجنة العليا للطوارئ ومكافحة “كورونا” وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية يُقر إغلاق منافذ المحافظة منذ السبت وحظر تجوال مزمّن من الأحد 10 رمضان ⋆

اجتماعٌ للجنة العليا للطوارئ ومكافحة “كورونا” وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية يُقر إغلاق منافذ المحافظة منذ السبت وحظر تجوال مزمّن من الأحد 10 رمضان ⋆

30 أبريل، 2020
Photo of ​برئاسة المحافظ البحسني وحضور وكلاء المحافظة والمستشارين..اجتماعٌ للجنة العليا للطوارئ ومكافحة “كورونا” وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية يُقر إغلاق منافذ المحافظة منذ السبت وحظر تجوال مزمّن من الأحد 10 رمضان ⋆

​برئاسة المحافظ البحسني وحضور وكلاء المحافظة والمستشارين..اجتماعٌ للجنة العليا للطوارئ ومكافحة “كورونا” وقيادات الأجهزة العسكرية والامنية يُقر إغلاق منافذ المحافظة منذ السبت وحظر تجوال مزمّن من الأحد 10 رمضان ⋆

30 أبريل، 2020
Photo of ​محافظ حضرموت: 45 مواطناً يمنياً عالقاً وصلوا مطار الريان وتم ايصالهم الى محافظاتهم بعد اجراءات وفحص طبي مشدّد في الإمارات ومطار الريان..دولة الإمارات التي امتزج دماء أبنائها مع دماء شهدائنا مواقفها مشهودة للجميع والسلطة المحلية لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تفرّط في صحة مواطنيها ⋆

​محافظ حضرموت: 45 مواطناً يمنياً عالقاً وصلوا مطار الريان وتم ايصالهم الى محافظاتهم بعد اجراءات وفحص طبي مشدّد في الإمارات ومطار الريان..دولة الإمارات التي امتزج دماء أبنائها مع دماء شهدائنا مواقفها مشهودة للجميع والسلطة المحلية لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال أن تفرّط في صحة مواطنيها ⋆

30 أبريل، 2020
Photo of لقاء تشاوري لأعضاء قيادة الانتقالي والجمعية الوطنية في سيئون يدعو للاحتشاد الشعبي تأييداً لإعلان الإدارة الذاتية ⋆

لقاء تشاوري لأعضاء قيادة الانتقالي والجمعية الوطنية في سيئون يدعو للاحتشاد الشعبي تأييداً لإعلان الإدارة الذاتية ⋆

30 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق