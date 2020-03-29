بدعم من منظمة الفاو .. الصندوق الاجتماعي للتنمية يدشن توزيع المكعبات العلفية لصغار المزارعين في مديرية مودية

دشن صباح اليوم الاحد الصندوق الاجتماعي للتنمية توزيع المكعبات العلفية للثروة الحيوانية من الأبقار والاغنام لصغار المزارعين في قرى مديرية مودية .

ويأتي هذا المشروع بدعم من منظمة الاغذية والزراعة ( الفاو) وتمويل من البنك الدولي في إطار تمويل مشروع تأهيل صغار المزارعين لتحسين الإنتاج الزراعي في مجال الثروة الحيوانية.

هذا وتم التدشين صباح اليوم في مركزي موديه , ومركز الجبله بحضور الاخت مايسه شطاره ضابطة المشروع بالصندوق الاجتماعي للتنمية وحضور مدير مكتب الزراعه في المديرية الاخ ناصر بوبكر .

وفي بداية التدشين تحدث مدير مكتب الزراعة الاخ ناصر ابوبكر نقل في مستهلها تحيات الاخ مدير عام المديرية الاستاذ عبدالناصر العزي واعتذاره عن الحضور لانشغاله بحملة الوقاية من وباء فيروس كورونا في المديرية .وشكر مدير الزراعة منظمة الفاو وكل الجهات الداعمة والمنفذه للمشروع , وقدم شرحا عن المناطق التي تدخلت فيها المنظمه في مديرية مودية متمنيا من المزارعين بالاستفادة من هذه المشاريع المدرة للدخل خصوصا في هذه الاوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد .

من جانبه تحدثت ضابطة المشروع في الصندوق الاجتماعي للتنمية الاخت مايسه شطاره شرحأ مفصلا عن المشروع وحثت المزارعين على الاستفاده من هذا الدعم المقدم من المنظمة والذي سيسهم في تحسين الانتاج الحيواني لديهم .

وتم في المشروع توزيع (6260) مكعبه مايعادل (626) حاله على ثلاثه مراكز هي :1) مركز موديه (326) مستفيد2) مركز الجبله (136) مستفيد3) مركز الفريض (164) مستفيدبواقع ( 10) مكعبات لكل مستفيد .

حضر التدشين عدد من الشخصيات الاجتماعية والمزارعين في مديرية مودية .





* من احمد ادريس