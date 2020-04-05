بدعم UNFPA.. اتحاد النساء يوزع 43 مشروع مصغر للنساء والفتيات عبر المساحات الآمنة بأبين

ضمن مشروع توفير سبل العيش والتمكين الاقتصادي الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA اقام اتحاد النساء فرع محافظة أبين صباح اليوم الأحد في قاعة مبنى الاتحاد بزنجبار فعالية توزيع 43 مشروع مصغر للنساء والفتيات عبر المساحات الآمنة للربع الأول من العام الجاري 2020م بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين الاستاذ مهدي محمد الحامد ومستشار محافظ أبين لشئون الاستثمار والتنمية الشيخ عبدالناصر اليزيدي ومستشار محافظ أبين للشئون القانونية المحامية وفاء احمد خضر ومدير عام الشئون الاجتماعية محمد ناشر ومدير مكتب محافظ أبين الدكتور فيصل الدابية .

وفي كلمة السلطة المحلية للمحافظة ثمن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة دور اتحاد النساء بابين وجهوده التي يبذلها في خدمة نساء وفتيات أبين والنازحات إليها من خلال المساعدات التي يقدمها لهن في إطار المشاريع التي ينفذها وأكد على أهمية تمكين النساء ومساعدتهن في مواجهة ظروف الحياة المعيشية الصعبة من خلال اكتسابهن المهارات والتدريب على المهن المختلفة واشاد بالتدابير المتخذة خلال الاحتفالية والإجراءات الاحترازية التي نفذت من خلال توزيع المشاركات والحاضرين وترك مسافات بينهن تحسباً للاختلاط ووقاية من فايروس كورونا المستجد وتمنى للنساء والفتيات التوفيق والنجاح في حياتهن المعيشية والعملية .

ومن جانبها رحبت امين عام اتحاد نساء أبين الاخت عديلة احمد خضر بالحاضرين مؤكده على أهمية رفع مستوى المرأة ومساعدتها للنهوض بواقعها ورفع مستوى معيشتها واوضحت أن عدد النساء والفتيات والنازحات المتدربات في المساحة الآمنة كان 179 امرأة وفتاة تلقوا خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م التدريب والتأهيل في مجالات الكوافير والخياطة والبخور والاشغال اليدوية والمعجنات وسيتم توزيع 43 مشروع مصغر في نهاية الربع الأول لهذا العام ولفتت إلى دور اتحاد النساء مع انتشار وباء فايروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ جلسات توعية من مخاطر الفايروس وسبل الوقاية من الإصابة به واتخاذ اجراءات احترازية للوقاية من المرض وتقدمت بالشكر إلى إدارة المساحات الآمنة والمنتسبات لها على جهودهن المبذولة خلال الربع الأول لهذا العام وأشارت إلى أن الاتحاد مستمر في تأهيل وتدريب النساء والفتيات وسيقوم باستقبال الراغبات في الانضمام إلى المساحات الآمنة .

وفي كلمة لمديرة المساحة الآمنة الاخت اشجان صالح عبدالرحمن أوضحت أنه يتم بذل جهود كبيرة في ظل الظروف الراهنة على مستوى العالم أجمع وتفشي وباء كورونا وأشارت إلى أنه تم في المساحات الآمنة تقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية والدعم الصحي والتدريب والتمكين في مجال الخياطة والكوافير والاشغال اليدوية والبخور مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين النساء وتوزيع لهن وسائل الوقاية بالإصابة بفايروس كورونا المستجد من الكمامات والقفازات والمعقمات ولفتت أنه تم أيضاً تنفيذ جلسة دعم جماعي حول الآثار النفسيه للحجر المنزلي المفروض على أكثر من مليار شخص حول العالم بسبب جائحة فايروس كورونا وأنه ليس بالامر السهل ولا موضوع يستهان به إذ أنه يعتبر إجراء استثنائي وغير مسبوق يقيد الحريات الفردية وهذا الوضع يتسبب بمشاكل نفسية خاصة للنساء الآتي يفشلون في التعاطي بشكل إيجابي مع هذا الظرف وكذلك تم مناقشة ما هي الأثار النفسية للحجر المنزلي وكيف يمكن تجنبها وكيفية التعايش مع حاله الطوارئ التي تعيشها اغلب النساء بشكل طبيعي .

وفي ختام الفعالية الاحتفالية تم تكريم النساء والفتيات المشاركات في المساحات الآمنة بالشهادات التقديرية وتوزيع المشاريع المصغرة للربع الأول من العام الجاري 2020م وعددهن 43 امرأة وفتاة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ضمن مشروع تعزيز توفير سبل العيش والتمكين الاقتصادي عبر المساحات الآمنة .



*من محمد صالح عبدالرحمن