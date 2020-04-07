تحديث نت

بدلا من توريدها إلى البنك المركزي .. الجبواني يأمر بتحويل 30 % من إيرادات الوديعة إلى امين صندوق الوزارة

7 أبريل، 2020
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الثلاثاء – 07 أبريل 2020 – الساعة 12:57 ص بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت / خاص .


حصل موقع تحديث نت على وثيقة تثبت قيام وزير النقال المقال صالح الجبواني بتوجيه إدارة منفذ الوديعة البري بتحويل ما مقداره 30 % من إيرادات المنفذ إلى حساب شخصي باسم مدير صندوق الوزارة المدعو صالح احمد امزاحف.

ووردت وثيقة أخرى من الوزير المعزول إلى إدارة المنفذ تقضي بتخصيص مبلغ شهري من إيرادات المنفذ قدره خمسة ملايين ريال يمني تحت نظر امين صندوق الوزارة صالح امزاحف.

وتدل تلك الوثائق على كم هدر المال العام والفساد المالي والإداري الذي كان يمارسه الوزير المعزول .

هذا وشكلت رئاسة الوزراء لجنة خاصة تقوم بالتحقيق في فساد وزير النقل المعزول صالح الجبواني.

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