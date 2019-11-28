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بدوافع الثأر.. اندلاع اشتباكات قبلية في عتق وسقوط قتلى وجرحى

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شبوة (تحديث نت) خاص


أفادت مصادر أهلية في قرى آل مهدي بمديرية عتق في شبوة بمقتل مواطن وإصابة آخر نتيجة اندلاع اشتباكات قبلية مسلحة، يوم أمس.

وأكدت المصادر مقتل المواطن صدام محسن دبيان الخليفي وإصابة ابن عمه في اشتباكات قبلية بين آل دبيان وآل أحمد بن طالب، نتيجة ثأر قبلي، وأن الاشتباكات استمرت لساعات طويلة.

كما أوضحت المصادر أن اشتباكات عنيفة استخدم فيها الأسلحة الخفيفة دارت في منطقة قرى آل مهدي خليفة جنوب عتق بشبوة، وأن هناك قوات أمنية ووسطاء محليون تدخلوا لتهدئة الوضع، محذرة من أن الوضع ما زال قابلاً للانفجار في أي وقت.

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اشتباكات الثأر اندلاع بدوافع عتق في قبلية قتلى وجرحى وسقوط
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