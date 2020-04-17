بديع يُبدع في النهوض بحبيل جبر عقب عقود من الحرمان

لم يعد يخفى على أحد الدور الذي يضطلع به مدير عام مديرية حبيل جبر الاستاذ/ بديع القطيبي للنهوض بالمديرية عقب عقود من الإهمال والحرمان، وعلى الرغم من كون عجلة التنمية تمشي ببطء لدواعِ التقصير الحكومي، إلا أن النتائج باتت واضحة وبشكل يصعب نكرانه.

تسلّمت مديرية حبيل جبر سيارة إسعاف مقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كدعم طارى لمستشفى المديرية. ويأتي وقوع حبيل جبر ضمن المديريات المستفيدة، إنعكاساً للدور الذي تقوم به قيادة السلطة المحلية لرفع إحتياجات المديرية إلى جهات الاختصاص، والسعي لمعالجتها، وتوفير الخدمات بأسرع ما يمكن.

واستبشر أبناء المديرية بهذه البادرة، حيث عبر الكثير منهم على خدمات التواصل الإجتماعى عن ارتياحهم بهذا الإنجاز، مؤملين من جهات الاختصاص استخدام السيارة في الهدف الذي وجدت من أجله لخدمة المواطنين..

بدوره يقول بديع أن وجود سيارة الاسعاف سيسهم بشكل مباشر في الحد من معاناة المواطنين الذي يتعرضون لحوادث وأوضاع صحية حرجة، وتتسبب عملية إسعافهم بشكل تقليدي لتعرض حياتهم للخطر، وهو ما يرجا أن يخفف منه وجود سيارة إسعاف مجهزة بالوسائل الحديثة لنقل المصابين.

وأكد بديع على أن أبناء حبيل جبر ومصلحتهم هي الهدف الأساس لتواجده، وأنه لن يدّخر جهد في سبيل إمدادهم بالخدمات وتوزيعها بالشكل العادل، فأبناء حبيل جبر يستحقون كل خير ولابد من الوقوف إلى جانبهم مهما كلف الأمر..

وكان بديع أثناء قيامه رفقة مدير مكتب الصحة د. مراد هيثم قائد باستلام سيارة الاسعاف، تقدم بالشكر الجزيل لمحافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله التركي، وكذا مدير مكتب الصحة بالمحافظة، ووزير الصحة العامة والسكان لتعاونهم وتجاوبهم بهذا الخصوص.

الجدير بالذكر أنه وخلال عام فقط من وجود بديع القطيبي على هرم السلطة بحبيل جبر استطاع عمل تدابير وحلول عدة للكثير من المشاكل، بما في ذلك القطاع الصحي، وتكثيف عمل المنظمات الصحية والانسانية والإغاثية، وحلحلة ملفات معقدة كانت مغلقة منذ عقود، لكن تظل حبيل جبر بحاجة للمزيد وذلك يتطلب تعاون كل أبنائها لتحقيقه.

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