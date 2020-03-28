بديل مكسيكي لأومتيتي في خط دفاع برشلونة

سبورت 360- تواصل إدارة نادي برشلونة الإسباني من جهود بحثها في الخيارات المُتاحة أمامها لتدعيم خط دفاعها الذي عانى كثيراً هذا الموسم، ويستعد الفريق لرحيل متوقع للفرنسي المُخضرم صامويل أومتيتي الذي ابتعد كثيراً عن مستواه.

وذكر تقرير لصحيقة دون بالون الإسبانية أن إدارة الكبير الكتالوني وضعت خياراً مكسيكياً لتعويض أومتيتي في قائمة الفريق، وأشارت إلى التفكير في استقدام المُدافع المكسيكي الشاب إدسون ألفاريز، قلب دفاع أياكس أمستردام.

ألفاريز الخيار المثالي لدفاع برشلونة

ولفت التقرير إلى أن ألفاريز لم يُشارك كثيراً مع أياكس أمستردام هذا الموسم، حيث لعب 12 مُباراة في الدوري، و23 مُباراة في إجمالي المُباريات في كافة المُسابقات، الأمر الذي يُلزمه بالتفكير في خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وأشار التقرير إلى المُميزات التي تجعل من ألفاريز خياراً مثالياً لبرشلونة، وذكرت أن طول قامته يصل إلى 187سم، ويُجيد اللعب في قلب الدفاع، كما أضافت إلى أنه لازال صغيراً حيث لا يتجاوز عُمره حاجز الثانية والعشرين، وسعره يُعد مقبولاً، في حدود العشرة ملايين يورو.

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