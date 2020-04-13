المشهد اليمني

بذريعة مواجهة كورونا .. مليشيا الحوثي تنهب 500 مليون ريال من شركات الاتصالات (وثيقة)

13 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية كبيرة على قطاع الاتصالات، تحت ذريعة مكافحة فايروس كورونا المستجد.

وبحسب وثيقة صادرة عما يسمى وزارة الاتصالات التابعة لحكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، فإن الحوثيين فرضوا مبلغ نصف مليار ريال كمرحلة أولى على خمس شركات اتصالات وطنية تحت ذريعة دعم مكافحة كورونا.

وقضت الوثيقة الموجهة إلى المؤسسة العامة للاتصالات تيليمن ويمن موبايل وسبأفون وأم تي إن بدفع مائة مليون ريال عن كل شركة لدعم جهود مكافحة كوورنا.

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