برئاسة الجعدي..الأمانة العامة تعقد اجتماعها الدوري وتقف أمام آخر التحضيرات لفعالية 30 نوفمبر

عدن (المندب نيوز )خاص

عقدت الأمانة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، حيّا الجعدي الجهود التي تقوم بها دوائر الأمانة للعمل بشكل تكاملي، يعكس الالتزام التنظيمي لكادر الأمانة العامة في العمل كخلية واحدة، اهتمامها وهدفها ونجاحها واحد.

وشدد الجعدي على ضرورة التأكد من جاهزية جميع التحضيرات الخاصة بفعالية الذكرى 52 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر، باعتبارها فعالية وطنية تتطلب بذل كل الجهود لانجاحها.

واستعرض الاجتماع التقرير السياسي المُقدم من الدائرة السياسية، بخصوص متابعة التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاق الرياض، والمقترحات ذات العلاقة للتعامل مع هذه التحديات.

وناقش الاجتماع التقرير الإعلامي المُقدم من الدائرة الإعلامية الذي تضمن توجهات الدائرة ومنهجية عملها وارتباطها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية، ودورها في نقل الرسالة الوطنية الجنوبية وتعزيز الاعلام الجنوبي.

واستمع الاجتماع إلى التقرير المقدم من الدائرة الجماهيرية وماتضمنه من إحاطات بشأن نشاطاتها وخطة عملها ومهامها.

وقدمت دوائر الأمانة العامة خلال الاجتماع، تقارير الإنجاز الخاصة بها خلال الأسبوع المُنصرم، واستعداداتها لفعالية الذكرى 52 لعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر، والتحضيرات المتعلقة بالمشاركة في الفعالية.

ووقف الاجتماع أيضاً أمام مخرجات الاجتماع السابق لدوائر الأمانة العامة، والذي أكد على ضرورة سرعة تنفيذ التكليفات المناطة بكل دائرة، وما تضمنه محضر الاجتماع السابق ووافق عليه.