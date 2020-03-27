برئاسة بن الشيخ أبوبكر: فرع الانتقالي بحضرموت.. خطوات جنوبية ثابتة بصمت دون ضجيج ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) خاص

يسير الانتقالي بمحافظة حضرموت بخطى ثابتة بقيادة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر وقيادات المجلس وخلفهم شعب الجنوب.

واثبت انتقالي حضرموت حسن ادارته للملف الجنوبي بالمحافظة الاكبر في اليمن، لينال ثقة الجميع في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، والذي يعمل بصمت دون ضجيج، ويحقق الانجازات السياسية، والميدانية، على طريق الانتصار الأكبر بعودة الدولة الجنوبية.

وتحمل انتقالي حضرموت عبئا ثقيلا منذ تولي قيادته زمام الامور حيث لم تفلح الحكومات اليمنية “وسلطاتها” سوى في توسيع دائرة الفقر والجوع والبطالة وتراجع الدخل السنوي للمواطن وانهيار العملة المحلية والبنى التحتية للخدمات والتوقف التام للاستثمار وسطوة اقتصاد الحرب وظاهرة غسيل الأموال وانتشار الفساد المنظم والرشوة والفوضى الإدارية في مفاصل الدولة وتبذير ونهب موارد الدولة وتحويلها للخارج لمصلحتها.



وقالت مصادر خاصة لـ: “نخبة حضرموت” ان فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت وضع الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي والقضايا الاقتصادية في مقدمة الملفات يجب انهائها وايجاد حلول سريعة لها.