نخبة حضرموت

برئاسة بن الشيخ أبوبكر: فرع الانتقالي بحضرموت.. خطوات جنوبية ثابتة بصمت دون ضجيج ⋆

27 مارس، 2020
0

المكلا (نخبة حضرموت) خاص

يسير الانتقالي بمحافظة حضرموت بخطى ثابتة بقيادة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر  وقيادات المجلس وخلفهم شعب الجنوب.

واثبت انتقالي حضرموت حسن ادارته للملف الجنوبي بالمحافظة الاكبر في اليمن، لينال ثقة الجميع في قيادة  المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، والذي يعمل بصمت دون ضجيج، ويحقق الانجازات السياسية، والميدانية، على طريق الانتصار الأكبر بعودة الدولة الجنوبية.

وتحمل انتقالي حضرموت عبئا ثقيلا منذ تولي قيادته زمام الامور حيث لم تفلح الحكومات اليمنية “وسلطاتها” سوى في توسيع دائرة الفقر والجوع والبطالة وتراجع الدخل السنوي للمواطن وانهيار العملة المحلية والبنى التحتية للخدمات والتوقف التام للاستثمار وسطوة اقتصاد الحرب وظاهرة غسيل الأموال وانتشار الفساد المنظم والرشوة والفوضى الإدارية في مفاصل الدولة وتبذير ونهب موارد الدولة وتحويلها للخارج لمصلحتها.
 
وقالت مصادر خاصة لـ: “نخبة حضرموت” ان فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت وضع الأمن الغذائي والاستقرار المعيشي والقضايا الاقتصادية في مقدمة الملفات يجب انهائها وايجاد حلول سريعة لها.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبوبكر الانتقالي الشيخ بحضرموت برئاسة بصمت بن ثابتة جنوبية خطوات دون ضجيج فرع

إقرا أيضا

Photo of ​رجال الأعمال الحضارم بالمملكة والأمارات يحمون وادي حضرموت من كورونا بحملات توعوية …فريق العين يدشن حملة “معا لاجل حضرموت من خطر كرونا” ⋆

​رجال الأعمال الحضارم بالمملكة والأمارات يحمون وادي حضرموت من كورونا بحملات توعوية …فريق العين يدشن حملة “معا لاجل حضرموت من خطر كرونا” ⋆

27 مارس، 2020
Photo of تواصل الحملة الأمنية بمديرية القطن للوقاية من وباء كورونا ⋆

تواصل الحملة الأمنية بمديرية القطن للوقاية من وباء كورونا ⋆

27 مارس، 2020
Photo of ​انتقالي حضرموت يدشن عمليات رش تعقيمية للمساجد والأماكن العامة بالمكلا ⋆

​انتقالي حضرموت يدشن عمليات رش تعقيمية للمساجد والأماكن العامة بالمكلا ⋆

27 مارس، 2020
Photo of تفاعل لرجال الأعمال من الداخل والخارج مع دعوة محافظ حضرموت لمساندة مجتمعهم بالتبرع للوقاية من “كورونا” ⋆

تفاعل لرجال الأعمال من الداخل والخارج مع دعوة محافظ حضرموت لمساندة مجتمعهم بالتبرع للوقاية من “كورونا” ⋆

26 مارس، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق