برئاسة “بن قبلان”..تنفيذية انتقالي سقطرى تعقد اجتماعاً استثنائياً

سقطرى ( المندب نيوز ) خاص

عقدت الهيئة التنفيدية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الإثنين، اجتماعا استتنائياً في مقر القيادة المحلية في مدينة حديبو، برئاسه ناظم مبارك علي بن قبلان، المُكلف بأداء مهام رئيس القيادة المحلية.

ورحب الاجتماع بقرار التكليف الصادر من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، لناظم مبارك علي بن قبلان، بأداء مهام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة.

كما ثمنت الهيئة التنفيذية الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس السابق للقيادة المناضل يحيى مبارك سعيد، وماحققه من انجازات ملموسة خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة القيادة المحلية.

ووقف الاجتماع أمام تطوارات الأوضاع في الأرخبيل، في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظة، وحالات التقطع التي تنفذها مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون، وتوجه السلطة المحلية لعسكرة المدن، من خلال نشرها لنقاط تفتيش جديدة، بعيدا عن مهامها المناط بها وفقاً للقانون.

وفي ختام الاجتماع بارك الحاضرون لناظم مبارك علي بن قبلان، نيله ثقة القيادة السياسية للمجلس الانتقالي، بتكليفه بأداء مهام رئيس القيادة المحلية خلال الفترة القادمة.