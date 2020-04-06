برئاسة مدير عام المكلا وحضور مدير النقل بساحل حضرموت ..السلطة المحلية تعقد اجتماعا لمناقشة تعديل سعر المواصلات الداخلية وفلزات المديريات ⋆

المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام السلطة المحلية مدينة المكلا

تراس مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد/ حسين هاشم الحامد صباح اليوم اجتماعا بحضور مدير عام مكتب وزارة النقل بساحل حضرموت الاخ/ سعيد محمد باوزير لمناقشة تعديل سعر المواصلات الداخلية للباصات الصغيرة والكبيرة وفلزات خطوط المديريات.

وناقش الاجتماع مقدار التعديل بأسعار المواصلات مع رؤساء واعضاء لجان ونقابات خطوط المديريات والباصات الصغيرة والكبيرة جاء ذلك بعد الانخفاض الملحوظ لأسعار المشتقات النفطية وكذلك تم تدارس توسيع نطاق وصول باصات النقل، وخرج الاجتماع بالاتفاق على التسعيرات الجديدة وسيتم قريبا الاعلان عنها وفق الدراسة.

حضر اللقاء رئيس النقابات الفرعية م/ح صالح باشغيوان ومدير الشؤون القانونية بمكتب النقل محمد باريدي ورئيس مجمع خطوط المديريات حامد عفيف ورئيس لجنة الباصات الكبيرة علوي الشاطري وشؤن المالية للجنة فوزي الهشال ورئيس لجنة الباصات الصغيرة محمد بن نشوان ومن اللجنة النقابية صالح عباد.