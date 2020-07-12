أخبار نادي برشلونة

برشلونة الإسبانى يستهدف ثنائى توتنهام الإنجليزى فى الميركاتو

12 يوليو، 2020
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برشلونة


كشفت تقارير إنجليزية، عن استهداف نادى برشلونة الإسبانى ثنائى توتنهام هوتسبير، من أجل ضمهما الصيف القادم لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

ويقدم نادى برشلونة تحت قيادة المدير الفنى كيكى سيتين، مستويات غير مقبولة إلى حد ما، مما دفع إدارته إلى البحث عن الحصول على خدمات عدد من نجوم كرة القدم، بعد أن تعاقد بالفعل مع ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان يوفنتوس، لكن هذا الأمر غير كافٍ لبناء فريق جديد، يمكنه الوصول إلى منصات التتويج.

وأكدت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، صباح اليوم، أن نادى إقليم كاتالونيا يدرس ضم كلا من ريان سيسينون، وتانجى ندومبيلي، من صفوف السبيرز، خاصة أنه يعول فى خطته على موافقة الثنائى دون شك على الرحيل، بسبب جلوسهما على مقاعد بدلاء المدير الفنى جوزيه مورينيو.

ويظهر الفرنسى ندومبيلى على طاولة اهتمامات برشلونة منذ صيف العام الماضي، حين كان يدافع عن شعار أولمبيك ليون، لكن الأخير وافق على عروض توتنهام، بسبب القيمة المادية، بينما يبدو اسم سيسنون يتردد فى البرسا للمرة الأولى، لكنه يلقى ترحيبًا واسعًا، فى ظل إمكانية مغادرة الظهير الأيسر جونيور فيربو، ملعب كامب نو.

 

 

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