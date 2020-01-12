أخبار نادي برشلونة

برشلونة تعاقد مع تشافي والإعلان الرسمي خلال ساعات

12 يناير، 2020
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تشافي هيرنانديز

سبورت 360 – أكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية نقلاً عن المحطة الإذاعية “كوبي” بأن برشلونة قد تعاقد بالفعل مع تشافي ليكون المدرب الجديد للبلاوجرانا خلفاً لإرنستو فالفيردي، والإعلان الرسمي سيكون خلال ساعات.

وارتبط اسم تشافي نجم برشلونة الإسباني السابق، ومدرب السد القطري الحالي بتولي مسؤولية تدريب البلاوجرانا، خلفاً لفالفيردي بعد ظهور الفريق الكتالوني بمستوى باهت خاصةً في الفترة الأخيرة.

عقب خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بدأت إدارة البرسا التفكير في تغيير فالفيردي الذي سينتهي عقده نهاية هذا الموسم، والجميع اتفق على ضرورة تواجد تشافي كمدرب للفريق في الفترة القادمة.

انتهت .. تشافي سيكون مدرباً لبرشلونة

وأشارت الصحيفة أن وكيل أعمال تشافي تواجد في السعودية من أجل إنهاء تفاصيل عقد المدرب مع برشلونة، حيث سيتعاقد البرسا مع نجمه السابق لمدة موسمين ونصف حتى صيف عام 2022.

وأكملت الصحيفة أن جرو المدير التنفيذي للبرسا، وأبيدال السكرتير الفني للنادي قد سافرا للدوحة من أجل إنهاء الأمور في أقرب وقتٍ ممكن، وهذا سيحدث بمجرد فسخ تشافي عقده مع فريق السد.

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