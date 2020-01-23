برشلونة سدد 3 كرات فقط على مرمى إيبيزا

سبورت 360 – لم تكن المباراة الثانية لكيكي سيتيين على الدكة الفنية لفريق برشلونة مطمئنة، حيث فاز الفريق الكاتالوني بصعوبة وفي الدقائق الأخيرة على إيبيزا أحد أندية الدرجة الثالثة في الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وعاب فريق برشلونة عدم وجود نقطة مرجعية في خط الهجوم، حيث أنه ورغم استحواذ الكرة بنسبة 78% لم ينجح في خلق كثيرٍ من الفرص خلال أحداث اللقاء.

ونجح النجم الفرنسي أنتوان جريزمان في إنقاذ البارسا من فخ السقوط غير المتوقع بتسجيله لهدفين قلب بهما نتيجة المباراة لصالح فريقه.

آلة للسيطرة على الكرة في برشلونة دون نتاج

وأوضحت صحيفة الماركا أن قام برشلونة قام بـ718 تمريرة إلا أن فريق المدرب كيكي سيتيين لم يسدد على مرمى إيبيزا سوى 3 مرات فقط.

وتأتي هذه الإحصائيات بعد 3 أيام فقط من مباراة البارسا ضد غرناطة والتي قام بها البلاوجرانا بـ1005 تمريرة، وهو ثالث أعلى مستوى من التمريرات لبرشلونة منذ موسم 2008/2009.

وكان المدرب الجديد للكتيبة الكاتالونية قد انتقد أداء فريقه بعد المباراة ووصفه بأنه افتقد للذكاء، وأنه لم يعجبه الفريق خصوصاً في أول 60 دقيقة.

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