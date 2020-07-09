برشلونة ضد إسبانيول .. أبرز صور انتصار البارسا الصعب







برشلونة ضد إسبانيول



فاز برشلونة على ضيفه إسبانيول 1-0 فى ديربى كتالونيا، فى المباراة التى أقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا”.



وفرض برشلونة سيطرته على مجريات الشوط الأول وإن ندرت الفرص الحقيقية، فيما تصدر الالمانى مارك تير شتيجن حارس البارسا لانفراد لاعب إسبانيول فى الدقيقة العاشرة بـ أخطر فرص الشوط الأول كما تصدى القائم لهدف مؤكد لإسبانيول فى الدقيقة 43.



وفى الدقيقة 50 يطرد حكم اللقاء البديل أنسو فاتى مهاجم برشلونة، وبعدها بدقيقتين يطرد بول لوزتنو لاعب إسبانيول.



وينجح لويس سواريز فى تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 56.



وبتلك النتيجة يحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 76 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر الذى سيواجه ألافيس الجمعة ، بينما إسبانيول فى المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة وهبط رسميا للدرجة الثانية.



