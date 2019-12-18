أخبار نادي برشلونة

برشلونة ضد الريال .. فالفيردي: التعادل نتيجة عادلة

19 ديسمبر، 2019
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برشلونة ضد الريال .. فالفيردي: التعادل نتيجة عادلة


أشاد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ، بلاعبي البارسا بعد التعادل السلبي مساء الأربعاء أمام ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض.

وحسم التعادل السلبي مباراة برشلونة ضد ريال مدريد التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في كلاسيكو الأرض، والذى أقيم على ملعب “كامب نو”، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وقال فالفيردي خلال تصريحاته بعد المباراة: ” كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين أمام خصم قوي ، في بعض الفترات سيطروا ونحن ايضاً، لم ياخذ أحد النقاط الثلاثة ونحن متساويين”.

وأضاف المدرب: ” لدينا عمل كبير لنقوم به ، كانت هناك بعض اللحظات التي كنا نتغلب على الضغط العالي وكان يمكن ان نحقق شيء، لقد أنهينا مباراتنا الأخيرة من العام في كامب نو بالتعادل مع ريال مدريد ، لقد قدموا مباراة جيدة كنا نريد الفوز”.

وتابع فالفيردى قائلا: ” قدم فريق مدريد مباراة جيدة اليوم وبما ان نتيجة اليوم لن تؤثر على سُلم الترتيب فهذه النقطة جيدة، الريال كان خطير في الركنيات والعرضيات ولكن بيكيه كان مميزاً وخاصة في العب تحت الضغط”.

وبهذه النتيجة يبقى برشلونة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 36 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة الذى يمتلك نفس العدد من النقاط.

ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفًا بينما استقبل 20 هدفًا، بينما سجل الريال 33 هدفًا واستقبل 12 هدفًا، ما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.

 

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