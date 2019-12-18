برشلونة ضد الريال.. قمة نارية بين البارسا والملكى فى كلاسيكو الأرض



برشلونة ضد الريال





يستضيف ملعب “كامب نو” في التاسعة مساء اليوم مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين ناديا برشلونة وريال مدريد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الاسباني “الليجا”.



وكان من المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي قبل أن يتقرر تأجيل اللقاء إلى 18 ديسمبر بسبب المظاهرات وأعمال العنف التي شهدتها مدينة “برشلونة” في ذلك الوقت بسبب الأحكام التي صدرت بحق العديد من السياسيين والنشطاء المطالبين بإستقلال إقليم “كتالونيا” وصنفت الشرطة الكتالونية المباراة تحت بند “عالية الخطورة” وأعلنت تأمينها بـ3000 شرطي و12 مدرعة خاصة مع وجود دعوات للتظاهر اليوم وعرقلة سير المباراة.



برشلونة ضد الريال





ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة، متفوقاً بفارق الاهداف على ريال مدريد صاحب الوصافة، وتعتبر هذه المرة الأولى، منذ موسم 2009-2010، التي يخوض فيها عملاقي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة مباراة الكلاسيكو وهما متساويان تماما بعدد النقاط.



ويتفوق برشلونة بفارق الأهداف، حيث سجل 43 هدفا بينما استقبل 20 هدفا، بينما سجل الريال 33 هدفا واستقبل 12 هدفا، مما يعني أن فارق الأهداف يصب لصالح برشلونة، بفارق هدفين.



برشلونة ضد الريال





ومن المفارقات أيضا تساوي هدافي الفريقين بعدد الأهداف، فالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والفرنسي كريم بنزيما، هداف ريال مدريد، سجل كل منهما 12 هدفا حتى الآن، في صدارة ترتيب الهدافين.



ويسعى برشلونة لإستغلال عاملي الارض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على ريال مدريد للانفراد بصدارة الدوري الاسباني، في المقابل، يسعى الفريق الملكي للخروج من ملعب “كامب نو” بنتيجة ايجابية على الرغم من الغيابات العديدة التي يعاني منها بسبب لعنة الاصابات مثل النجم البلجيكي إيدين هازارد.