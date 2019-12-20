برشلونة ضد الريال .. مواجهات بين المُتظاهرين وقوات الأمن خارج كامب نو



شهد محيط ملعب “كامب نو” خلال مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد ، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب “كامب نو” فى المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة فى الدورى الإسبانى.



ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثانى.



برشلونة



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: سيميدو – بيكيه – لينجليه – البا



خط الوسط: بوسكيتش – دى يونج – سيرجى روبرتو



خط الهجوم: ميسى – سواريز – جريزمان



ريال مدريد



حراسة المرمى: كورتوا



خط الدفاع: كارباخال – راموس – فاران – ميندى



خط الوسط: فالفيردى – كاسيميرو – كروس



خط الهجوم: إيسكو – بنزيما – بيل



