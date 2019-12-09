برشلونة ضد ريال مدريد .. هيرنانديز حكما للكلاسيكو الإسبانى



عينّ الاتحاد الإسبانى، هيرنانديز حكماً لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر إقامتها 18 ديسمبر المقبل على ملعب “كامب نو”.











برشلونة ضد ريال مدريد







وتعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مؤجلة من الجولة الـ 10 بمسابقة الليجا، وكان مقرر إقامتها 26 أكتوبر الماضى.







برشلونة ضد ريال مدريد







كانت لجنة المسابقات بالإتحاد الإسبانى، قد قررت تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد فى موعده الأصلى بسبب الاحداث السياسية التى شهدها إقليم كتالونيا.



برشلونة ضد ريال مدريد







جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب جدول الدوري الإسبانى برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط.