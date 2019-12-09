أخبار نادي برشلونة

برشلونة ضد ريال مدريد .. هيرنانديز حكما للكلاسيكو الإسبانى

9 ديسمبر، 2019
0
برشلونة ضد ريال مدريد


عينّ الاتحاد الإسبانى، هيرنانديز حكماً لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر إقامتها 18 ديسمبر المقبل على ملعب “كامب نو”.

 

 

برشلونة ضد ريال مدريد

 


وتعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد مؤجلة من الجولة الـ 10 بمسابقة الليجا، وكان مقرر إقامتها 26 أكتوبر الماضى.

 


برشلونة ضد ريال مدريد

 


كانت لجنة المسابقات بالإتحاد الإسبانى، قد قررت تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد فى موعده الأصلى بسبب الاحداث السياسية التى شهدها إقليم كتالونيا.


برشلونة ضد ريال مدريد

 


جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر ترتيب جدول الدوري الإسبانى برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن الوصيف ريال مدريد صاحب نفس الرصيد من النقاط.

الوسوم
الإسبانى الدوري الاسباني برشلونة برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة وريال مدريد حكما ريال ريال مدريد زيدان ضد كلاسيكو للكلاسيكو مدريد ميسي هيرنانديز

مقالات ذات صلة

Photo of تأهل إنتر ميلان في يد كونتي .. عقدة بحاجة إلى حل

تأهل إنتر ميلان في يد كونتي .. عقدة بحاجة إلى حل

9 ديسمبر، 2019
Photo of أخبار الانتقالات: منافسة إنجليزية على ناشئ البرتغال ومورينيو يتواصل مع فيلايني

أخبار الانتقالات: منافسة إنجليزية على ناشئ البرتغال ومورينيو يتواصل مع فيلايني

9 ديسمبر، 2019
Photo of برشلونة يرد على صفعة نيمار

برشلونة يرد على صفعة نيمار

9 ديسمبر، 2019
Photo of بارتوميو يوضح موقف برشلونة من بيع فيدال ويتجاهل لوتارو

بارتوميو يوضح موقف برشلونة من بيع فيدال ويتجاهل لوتارو

9 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق