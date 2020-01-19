برشلونة ضد غرناطة .. ميسي وجريزمان يقودان هجوم البارسا



برشلونة ضد غرناطة





أعلن كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة التشكيل الذى يخوض مواجهة ضيفه غرناطة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.



ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى موقتا برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذى تغلب على إشبيلية 2-1، فيما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.



وعاد لتشكيل البارسا فى لقاء اليوم الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن بعد شفائه من الإصابة، فيما يغيب لنفس السبب عثمان ديمبيلى ولويس سواريز.



برشلونة ضد غرناطة





وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:



حراسة المرمى: تير شتيجن



الدفاع: سيرجى روبرتو – أومتيتى – بيكيه – خوردى البا



الوسط: بوسكيتش – فيدال – راكيتيتش



الهجوم: جريزمان – ميسى – أنسو فاتى

تشكيل برشلونة



