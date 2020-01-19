أخبار نادي برشلونة

برشلونة ضد غرناطة .. ميسي وجريزمان يقودان هجوم البارسا

19 يناير، 2020
0
برشلونة


برشلونة ضد غرناطة
 

أعلن كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة التشكيل الذى يخوض مواجهة ضيفه غرناطة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويحتل برشلونة وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى موقتا برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذى تغلب على إشبيلية 2-1، فيما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وعاد لتشكيل البارسا فى لقاء اليوم الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن بعد شفائه من الإصابة، فيما يغيب لنفس السبب عثمان ديمبيلى ولويس سواريز.

برشلونة ضد غرناطة
 

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو – أومتيتى – بيكيه – خوردى البا

الوسط: بوسكيتش – فيدال – راكيتيتش

الهجوم: جريزمان – ميسى – أنسو فاتى

تشكيل برشلونة

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اخبار برشلونة البارسا الدوري الاسباني برشلونة برشلونة ضد غرناطة برشلونة وغرناطة برشلونه سوبر كورة ضد غرناطة كيكي ستين ماتش برشلونة مباراة برشلونة ميسي هجوم وجريزمان يقودان

إقرا أيضا

Photo of برشلونة يتفق على رحيل نجمه الشاب أبيل رويز للدوري البرتغالي

برشلونة يتفق على رحيل نجمه الشاب أبيل رويز للدوري البرتغالي

19 يناير، 2020
Photo of برشلونة وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

برشلونة وغرناطة: مباشر لحظة بلحظة

19 يناير، 2020
Photo of تشكيلة غرناطة الرسمية لمواجهة برشلونة

تشكيلة غرناطة الرسمية لمواجهة برشلونة

19 يناير، 2020
Photo of نجم فالنسيا يغيب عن مباراة برشلونة القادمة

نجم فالنسيا يغيب عن مباراة برشلونة القادمة

19 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق