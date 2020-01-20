برشلونة ضد غرناطة .. 10 مشاهد من فوز البلوجرانا







برشلونة ضد غرناطة



تغلب برشلونة بصعوبة على ضيفه بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.



وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الخصم.



وفى الشوط الثانى ينجح النجم ليونيل ميسى فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 76 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم ويعزز صدارته لترتيب الهدافين.



وتعرض جيرمان سانشيز لاعب غرناطة للطرد فى الدقيقة 69 لحصوله على انذارين.



وعاد لتشكيل البارسا فى لقاء اليوم الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن بعد شفائه من الإصابة، فيما غاب لنفس السبب عثمان ديمبيلى ولويس سواريز.

وبتلك النتيجة يستعيد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف الذى تغلب على إشبيلية 2-1، فيما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة





برشلونة ضد غرناطة



