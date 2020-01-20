أخبار نادي برشلونة

برشلونة ضد غرناطة .. 10 مشاهد من فوز البلوجرانا

20 يناير، 2020
0
برشلونة ضد غرناطة


 

برشلونة ضد غرناطة 


تغلب برشلونة بصعوبة على ضيفه بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الخصم.

وفى الشوط الثانى ينجح النجم ليونيل ميسى فى تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 76 ليرفع رصيده إلى 14 هدفا هذا الموسم ويعزز صدارته لترتيب الهدافين.

وتعرض جيرمان سانشيز لاعب غرناطة للطرد فى الدقيقة 69 لحصوله على انذارين.

وعاد لتشكيل البارسا فى لقاء اليوم الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن بعد شفائه من الإصابة، فيما غاب لنفس السبب عثمان ديمبيلى ولويس سواريز.
وبتلك النتيجة يستعيد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف الذى تغلب على إشبيلية 2-1، فيما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 


برشلونة ضد غرناطة 

 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
اخبار برشلونة البلوجرانا الدوري الاسباني برشلونة برشلونة ضد غرناطة برشلونة وغرناطة برشلونه سوبر كورة ضد غرناطة فوز كيكي ستين ماتش برشلونة مباراة برشلونة مشاهد من ميسي

إقرا أيضا

Photo of تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على غرناطة اليوم

تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على غرناطة اليوم

20 يناير، 2020
Photo of ميسي يحل لُغز غرناطة ويسجل هدفاً رائعًا

ميسي يحل لُغز غرناطة ويسجل هدفاً رائعًا

20 يناير، 2020
Photo of كيكي سيتين يشيد بأداء أنطوان جريزمان

كيكي سيتين يشيد بأداء أنطوان جريزمان

20 يناير، 2020
Photo of نتائج مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 في كل البطولات

نتائج مباريات اليوم الأحد 19-1-2020 في كل البطولات

20 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق